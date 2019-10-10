В Петербурге задержали таксиста-азербайджанца

В четверг, 10 октября, ночью в полицию обратился 23-летний петербуржец. Он заявил, что водитель «Яндекс.Такси» отобрал у него крупную сумму денег в Красносельском районе. Об этом сообщил источник «Невских новостей» в правоохранительных органах.

По словам мужчины, он ехал в автомобиле Hyundai Solaris в качестве пассажира, и у дома 92/2 на Ленинском проспекте таксист, применив физическую силу, похитил у него почти восемь тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Им оказался 22-летний гражданин Азербайджана.

По факту преступления возбудили уголовное дело.