Kapital Bank является официальным партнером Международной выставки образования

С 10 по 12 октября 2019 года при официальной поддержке Министерства образования в Baku Expo Center проходит 13-я Азербайджанская Международная выставка образования («EduExpo»), официальным партнером которой является Kapital Bank. Отличительной чертой выставки этого года является ее технологическая направленность.

Во время мероприятия Kapital Bank был награжден за поддержку, оказанную проекту «Təhsil Avtobusu – 2019 Nəsimi ili» («Автобус знаний – 2019 год Насими»), который проводился в рамках программы Министерства образования «Azərbaycan üçün öyrət». Премия была вручена заместителем министра образования Махаббат Велиевой начальнику отдела по связям с общественностью Kapital Bank Парвизу Садраддинову.

В выставке принимают участие более 150 образовательных структур, представляющих 22 страны мира. Каждый год в Международной выставке образования принимают участие ведущие учреждения в сфере высшего образования, в том числе учреждения среднего специального образования и центры по повышению квалификации. Выставка образования является уникальной платформой, предоставляющей каждому широкие возможности для выбора как специальности, так и образовательного учреждения. В повестку дня выставки входят деловые встречи, панельные обсуждения, медиа-презентации, интеллектуальные игры и лекции на различные темы.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 100 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.