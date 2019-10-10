Ильхам Алиев напомнил лидерам СНГ о героизации фашизма в Армении

В ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что в Армении героизируют фашистов, отметив, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой "Гарегин Нжде", - продолжил Алиев.

Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Нжде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. Ильхам Алиев напомнил, что впоследствии Нжде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме.

"К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ", - резюмировал лидер Азербайджана.

После Ильхама Алиева слово перешло к премьер-министру Николу Пашиняну. Он начал защищать Гарегина Нжде, отметив его борьбу с турками.