Онлайн-заказ POS-терминалов от PASHA Bank – удобно, быстро, выгодно!

PASHA Bank предлагает для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере торговли, общественного питания и других секторах обслуживания, уникальную возможность оформить заказ POS-терминала и всей соответствующей документации в режиме онлайн.

Если ранее для приобретения POS-терминала предпринимателю было необходимо посетить филиал банка, потратив при этом определенное количество времени на оформление и подпись всех документов, то в настоящее время процесс проходит без физического присутствия клиента. Оформление заказа завершается всего в течение нескольких дней, по прошествии которых клиент приобретает POS-терминал.

Наряду с оформлением заказа POS-терминала в режиме онлайн, дополнительным преимуществом для предпринимателя является возможность приобрести устройство на безвозмездной основе: внесения депозита не требуется, а за использование POS-терминала взимается лишь комиссия от оборота по эквайрингу.

PASHA Bank придает особое значение обслуживанию клиентов сектора малого и среднего бизнеса (МСБ), в частности, внедрению и широкому использованию ими инструментов проведения безналичных расчетов в сфере торговли и услуг, общественного питания и других секторов обслуживания, обеспечивая тем самым свой вклад в развитие сферы безналичных платежей. Воспользовавшись всеми преимуществами современных эквайринг-решений от PASHA Bank, предприниматели смогут как дополнительно оптимизировать свои ресурсы и расходы, так и направить освободившееся время на развитие своего бизнеса.

Для оформления онлайн заказа POS-терминала или получения более детальной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://pashabank.digital/