Замгенпрокурора пригрозил тем, кто попытается вмешаться в выборы

“К обращениям в связи с выборами, поступающим в органы прокуратуры из Центральной избирательной комиссии, подходят очень серьезно". Как сообщает Report, об этом первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов заявил на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что желает успешного проведения муниципальных выборов, т.к. это значимое событие: "Муниципальные выборы – важное и знаменательное событие для нашей страны. В этих выборах активно должен участвовать каждый из нас. Мы должны, как всегда, защищать избирательное законодательство. Я верю, что и эти выборы мы вместе проведем на высоком уровне. Путь прогресса и развития общества пролегает через демократические выборы. Выборы как политическое мероприятие большого значения являются главным показателем демократии в стране и проявлением законной формы воли народа".

Первый заместитель генпрокурора сказал, что в последнее время в статусе муниципалитетов происходят серьезные изменения, им предоставляются дополнительные полномочия.

Р.Усубов отметил, что вмешивающиеся в избирательный процесс будут привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодеком и Кодексом по административным проступкам. "В связи муниципальными выборами будут жалобы, в этом нет ничего необычного. Наша работа - немедленно их расследовать".