«Азеришыг» обеспечил жителей высокогорного села светом

Жители высокогорного села Секашан Астаринского района Азербайджана на протяжении многих лет сталкивались с проблемами энергоснабжения. До 1994 года жители села, в котором проживают всего шесть семей, были обеспечены энергоснабжением. Однако с тех пор линии электропередач и электропровода ни разу не ремонтировались, и потому местные жители часто оставались без света.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 12 апреля 2019 года, после 24-летнего перерыва село Секашан было полностью обеспечено электроэнергией. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

Согласно этому распоряжению, ОАО было выделено 1,5 миллиона манатов для обеспечения электроэнергией сел Диго, Долу и Секашан Астаринского района. С начала августа во всех трех селах начались строительно-монтажные работы. Все работы проводились вручную, так как села расположены в трудном рельефном районе и при работах невозможно было использовать технику. На строительстве работали 15 сотрудников ОАО.

В селе Секашан установлен 40-киловольтный трансформатор, 36 10-киловольтных металлических опор, во всех домах поставили электросчетчики. Для обеспечения села стабильным электричеством было проложено 5 000 метров электрокабеля AS-35 и 450 метров SIP-кабеля.

«В настоящее время ведутся работы по электроснабжению еще двух отдаленных населенных пунктов Астаринского района - сел Долу и Диго», - сказал Т.Мустафаев.