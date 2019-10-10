Следующий саммит Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте

"В соответствии с нашими документами, председательство в Содружестве в следующем календарном году должно перейти к Республике Узбекистан. Вы знаете, что президент Узбекистана неоднократно подтверждал свою готовность к будущему председательству. Руководство Республики Узбекистан предлагает провести очередное заседание Совета глав государств в пятницу, 16 октября 2020 года, в Ташкенте", - сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, концепция проведения и план подготовки мероприятия уже разработаны и подготовлены совместно с исполкомом СНГ узбекской стороной. "Они нацелены на дальнейшее развитие и многостороннее взаимодействие в рамках СНГ и основываются на принципах преемственности. Сопредседательство в будущем году будут осуществлять Туркменистан как бывший председатель и Республика Беларусь как вероятный председатель в СНГ в 2021 году", - добавил Лебедев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вынес вопрос на голосование. Предложение было принято единогласно.

Он также вынес на голосование вопрос о продлении полномочий Лебедева еще на три года. "Мы все знаем Сергея Николаевича уже много лет. Он работает целеустремленно с высочайшей ответственностью, очень много сделал для сохранения и развития Содружества. И в этой связи Российская Федерация предлагает продлить срок его работы на очередной трехлетний период", - сказал Бердымухамедов.

Он указал, что главы стран СНГ высказались "за" и предложили подписать соответствующее решение. "Возражений нет уже. Поздравляем вас, Сергей Николаевич, и желаем вам успехов", - заключил Бердымухамедов.