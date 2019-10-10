Чавушоглу обвинил страны НАТО в двуличии и поддержке террористов

Страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию, сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсем Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.

"Некоторые страны НАТО сделали осуждающие заявления. Мне этого не понять. Все знают, что ПКК и YPG (сирийские курды) - одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов. Это двуличие", - цитирует РИА Новости турецкого министра.

Глава МИД Турции также призвал к борьбе с дезинформацией по антитеррористической операции «Источник мира»: «Террористы YPG пытаются преподнести свои атаки на христиан Сирии в качестве действий ВС Турции и тем самым повлиять на мировое сообщество, в особенности, христианский мир», передает Anadolu.

По его словам, Анкара и ранее боролась с потоком дезинформации и попытками ухудшить имидж Турции: «Подобные попытки были предприняты во время операции «Оливковая ветвь». Террористы и их пособники распространяли дезинформацию и во время проведения операции «Щит Евфрата». Ни одна другая страна мира при проведении антитеррористических операций не относилась столь щепетильно к вопросу безопасности мирного населения».