Бакинский судья поддержал находящегося в розыске миллионера

По словам А.Джавадова, Ахверди Фарид пытается отнять у него дорогостоящий автомобиль марки LexusLX-350. Дело в том, что бывший военнослужащий более десяти лет работал у бизнесмена в Москве помощником по разного рода хозяйственным делам. Двух соотечественников связывали не только рабочие, но и приятельские отношения. Кошка между ними пробежала после того, как Джавадов решил купить машину. Он сообщил об этом своему другу и работодателю, и тот не только одобрил такое приобретение, но и выразил желание в будущем платить за аренду автомобиля, потому что Джавадов частенько выступал и в роли его личного водителя.

«Долгие годы я верой и правдой служил Ахверди, сначала в Москве, потом в Баку. И он, и его семья всегда были довольны моей работой. Когда в 2014 году я сообщил, что покупаю LexusLX-350, он даже решил оформить на нее аренду. Буду откровенен, Ахверди мне тогда очень помог - прибавил зарплату и вовремя выплачивал арендную плату. Но в 2018 году между нами произошел конфликт, и я вынужден был покинуть работу. И тогда Ахверди заявил, что я должен отдать ему автомобиль. «Ты мой раб, и будешь делать то, что я прикажу», - злобно произнес он на прощание. Разумеется, я и не подумал отдать машину, которую сам на свои средства купил и на которую у меня были документы.

Однако Ахверди угрожал не только отобрать автомобиль, но посадить меня в тюрьму. Поначалу я не поверил, думал, что не скажешь в пылу ссоры, но весной этого года мне пришла повестка из Насиминского суда, куда он подал иск на меня.

Судебный процесс с самого начала шел с нарушением всех процедур. Несмотря на мои доводы и мое законное право на машину, судья Рашид Самедов сделал все, чтобы вынести решение в пользу Ахверди. Кроме того, он наложил арест на мой автомобиль, который я к тому времени продал другому человеку. Теперь мой покупатель требует, чтобы я вернул его деньги, ведь он не может пользоваться машиной. Но денег у меня нет – у меня проблемы со здоровьем и я все потратил на лечение.