Самолет президента Конго пропал с радаров

Грузовой военный самолет Ан-72 с восемью людьми на борту, обеспечивавший перевозки президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди, пропал с радаров на востоке ДРК, ведется поисково-спасательная операция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление гражданской авиацией.

Самолет вылетел из аэропорта Гомы и направлялся в Киншасу, спустя час после вылета с ним пропала связь. На борту находились 4 пассажира и 4 члена экипажа.

По данным местного издания Actualite, пассажирами самолета были три сотрудника службы охраны президента, а также его личный водитель. Со ссылкой на приближенный к президенту на источник издание сообщает, что экипаж самолета мог быть украинским и на борту могло быть больше людей.