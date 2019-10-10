Официальный Баку об операции Турции в Сирии

Операция «Источник мира», проводимая вооруженными силами Турции на территории Сирии, послужит устранению риска терроризма и обеспечит мир, стабильность и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, как было заявлено правительством Турции. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Азербайджан решительно осуждает все формы и проявления терроризма и поддерживает усилия международного сообщества по борьбе с терроризмом. В этой связи мы уверены, что операция вооруженных сил Турции, как заявило турецкое правительство, послужит устранению террористической угрозы в рамках территориальной целостности Сирии, возвращению беженцев в свои дома и обеспечению мира и стабильности»,- говорится в заявлении.