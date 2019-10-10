Bakcell рассказала о новинках в сфере телекоммуникаций
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell организовала очередной двухдневный семинар для журналистов. Для участия в семинаре на тему «Последние решения и новинки в сфере мобильных телекоммуникаций» были приглашены журналисты около 30 ведущих СМИ Азербайджана.
Основной задачей традиционного семинара, организуемого Bakcell уже шестой год подряд, является просвещение местных журналистов в таких областях, как основы и последние тенденции в сфере мобильной связи, современные технологии и инновации. Семинар помогает повысить уровень информированности в области мобильных телекоммуникаций, а также повысить профессионализм журналистов, освещающих эту отрасль.
В ходе семинара, организованного в Галаалты, ведущие эксперты Bakcell провели интерактивные сессии на такие темы, как «Основы мобильной связи», «Большие данные – приложения и последние тенденции», «Развитие мобильной сети», «Мероприятия и подготовка сети», «Технологии клиентского обслуживания», «Управление отношениями с клиентами», «Программы лояльности» и «Интернет вещей». Представители СМИ получили подробную информацию о современной индустрии мобильных телекоммуникаций, а также о технологиях и услугах, предлагаемых Bakcell.
Семинар запомнился интересными выступлениями и презентациями, обменом мнениями и активными дискуссиями на такие темы, как новые технологии и телекоммуникации.