В Британии выпустили банковскую карту из 18-каратного золота

Королевский монетный двор Великобритании начал выпускать дебетовые банковские карты из чистого золота. Об этом сообщается на официальном сайте монетного двора.

"Платежная карта из чистого золота разработана для тех, кто хочет получить доступ к эксклюзивным банковским привилегиям... и для тех, кто ценит высококачественные предметы роскоши, которые могут заявить о себе", - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Карта разработана совместно с платежной системой Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся технологиями электронных платежей. Это первая в мире банковская карта из драгоценного металла.

Карта будет выпускаться из золота 18 карат, имя и подпись владельца будут выгравированы в драгоценном металле.