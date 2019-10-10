Президент США Дональд Трамп уже который раз призывает Федеральную резервную систему снизить процентные ставки, а чтобы не проигрывать Европе, Японии и другим странам, и вовсе довести ее до уровня ниже нуля. ФРС вроде снизил ключевую процентную ставку, но до 1,75–2%. А это еще больше вывело из себя Трампа, который написал в Twitter "Мы всегда должны платить меньше процентов, чем другие!". Глава же ФРС Джером Пауэлл заявил, что при ухудшении ситуации в экономике США может потребоваться "серия снижений процентных ставок". Однако в настоящее время подобного снижения ставок пока не требуется.

Противостояние нарастает, хотя обе стороны исходят в своих действиях из интересов США. Президент подчеркивает, что "очень разочарован" в председателе ФРС. В ответ Пауэлл стал отрицать, что центробанк США будет использовать отрицательные ставки, как это сделали уже в Дании, еврозоне, Японии, Швеции и Швейцарии. Но определенные проблемы в экономике страны в целом заставили ФРС одновременно со снижением основной процентной ставки принять и дополнительные меры из-за ухудшения ситуации на денежном рынке США. А именно, снизила процентную ставку по избыточным банковским резервам (IOER) с 2,1% до 1,8% для улучшения ликвидности финансового сектора. В то же время американский Центробанк обещал принять необходимые меры для поддержания роста экономики, и при ухудшении ситуации провести еще серию снижений процентных ставок. Но… в настоящее время подобного снижения ставок пока не требуется.

Правда, далось это решение нелегко. Так, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард проголосовал против такого решения. Он считает, что ставку можно было бы снизить не на 0,25%, а на целых 0,5%, так как есть признаки того, что экономический рост США в ближайшей перспективе замедлится. В сфере торговой политики сохраняется повышенная неопределенность. Промышленность страны уже находится в рецессии, многие оценки по поводу рисков рецессии в экономике были повышены с низких до умеренных уровней. На долговом рынке наблюдается инверсия кривой доходности, и в целом уровень процентных ставок в США остается выше доходностей по гособлигациям почти всех других стран G7. Казалось бы, и он поддерживает планы Трампа, но до его масштабов банкиру еще далеко.

Другие и вовсе обвиняют правительство США, создающее неопределенную ситуацию, затрудняющую принятие конкретных решений. Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил, что США и Китай блефуют при ведении переговоров. Сохранение неопределенной ситуации и отсутствие ясности по поводу заключения торговой сделки создают такую ситуацию, когда американские компании не могут принимать инвестиционные решения так же, как раньше. Он считает, что у корпораций есть причины для того, чтобы нервничать – это касается и цепочек поставок, и инвестиций, которые они сделали за длительный период времени. Ценность этих инвестиций сейчас более неопределенна, чем раньше, так как компании не имеют прежней ясной картины для того, чтобы осуществлять новые инвестиции. В такой ситуации трудно говорить о том, кто конкретно виновен в спаде темпов роста американской экономики.

Но независимо от этого ФРС в результате оказалась в весьма сложной ситуации. Она уже дважды снизила ставки, что свидетельствует о смягчении монетарной политики, но сумела сохранить при этом достаточно жесткую риторику. На деле же она уже начала накачивать финансовую систему свежими деньгами. Путем увеличения оборотов печатной машины менее чем за месяц после принятия решения через операции РЕПО было влито около 185 млрд долларов. И эти операции вынужденные - надо погасить пожар на денежном рынке, где возник острый дефицит долларовой ликвидности.

Однако никто не знает, как долго Федрезерв будет снабжать систему свежими долларами. И нечего Трампу ждать от нее каких-то резких изменений – слишком уж консервативны все центробанки мира, чтобы без особой необходимости допускать резкие скачки процентных ставок. Может поэтому ФРС превратилась в заемщика первой инстанции, а не в кредитора последней инстанции, как это было ранее. Она начала платить банкам, в том числе и иностранным центробанкам за сохранение избыточных резервов, а также другим официальным организациям за то, чтобы кредитовать их. Сделав это, ФРС превратилась в заемщика первой инстанции…