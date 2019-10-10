Azercell объявляет кампанию на красивые номера

Начиная с 11 октября Azercell объявляет новую кампанию «Красивые номера по особым тарифам», предоставляя тем самым уникальную возможность приобрести красивый номер предоплатной системы на самых выгодных условиях, пользуясь безлимитными возможностями цифрового мира в рамках тарифных пакетов GəncOL6, Sərbəst10 или Sərbəst15.

ООО Azercell Telekom продолжает создавать новые возможности для пользования голосовой связью и интернетом с целью предоставить своим абонентам самые выгодные предложения на телекоммуникационном рынке страны.

В зависимости от выбранного красивого номера абоненты могут в течение 6 или 12 месяцев воспользоваться бесплатно тарифными пакетами GəncOL6, Sərbəst10 или же Sərbəst 15. Список номеров в рамках кампании представлен на сайте www.azercellim.com. Чтобы воспользоваться данным предложением, достаточно обратиться в магазины официальной дилерской сети Azercell.

Не упустите возможность приобрести красивый и запоминающийся номер на самых выгодных условиях от Azercell!

Для получения дополнительной информации о кампании, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/campaigns/monthly/numbers.

Для получения дополнительной информации о тарифных пакетах Sərbəst, пожалуйста, посетите: https://www.azercell.com/ru/personal/tariffs/prepaid/serbest/

С дополнительной информацией о тарифном пакете GəncOL6 можно ознакомиться на сайте: http://www.gencol.az/ru