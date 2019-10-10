Подполковника ФСБ уволили из-за мобильного телефона

В Москве уволен подполковник ФСБ Михаил Самохин из-за обнаруженного личного мобильного телефона. Самохин нарушил запрет на «использование абонентских устройств беспроводной связи на объектах органов Федеральной службы безопасности». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно инструкциям ведомства, свои личные мобильные устройства сотрудники определенных подразделений, в том числе из службы контрразведки, должны сдавать при входе в ряд служебных помещений. При себе чекисты могут иметь лишь кнопочный телефон со сертификатом безопасности ФСБ и без выхода в интернет.

Самохина дважды обнаружили с включенным личным телефоном. Сначала ему был предъявлен выговор, после ему не продлили истекший сроком контракт. Впоследствии бывший подполковник подал иск на директора ФСБ, командира в/ч 97740 и его заместителя в Московский гарнизонный военный суд (МГВС) с заявлением, что командование отнеслось к нему предвзято. В конечном итоге суд признал вину Самохина.