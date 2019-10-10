Как сообщает сайт СГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий уголовного преследования, проведенных по статьям 218.2 (участие в преступном сообществе) и 279.1 (участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, было установлено, что гражданин Азербайджана Гюльалиев Бахрам Тагибей оглу, 1971 года рождения, осуществляющий деятельность под религиозным прозвищем «Абу Ибрагим Дагыстани» в международных террористических организациях как специалист по взрывным устройствам, нелегальным путем перешел на территорию Афганистана и вступил в действующие там незаконные вооруженные формирования.

Продолжаются комплексные меры Службы государственной безопасности (СГБ) по борьбе с привлечением под воздействием радикальных религиозных идей граждан Азербайджана к террористическим организациям и вооруженным конфликтам, осуществляемым этими организациями за пределами страны.

В рамках международных розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному против Бахрама Гюльалиева, он был задержан в Пакистане и в октябре 2019 года экстрадирован в Азербайджан.

Установлено, что Бахрам Гюльалиев обеспечивал международные террористические организации взрывными устройствами, которые он изготавливал с использованием химических веществ, в составе иностранных незаконных вооруженных формирований проводил учения по изготовлению взрывных устройств, а также привлекал граждан Азербайджанской Республики к данным вооруженным конфликтам.

В результате продолженных расследований были разоблачены и задержаны гражданин Азербайджана Сулейманов Тельман Черкез оглу, 1988 года рождения, участвовавший в террористических учениях и вооруженных конфликтах на пограничных территориях Афганистана и Пакистана, затем, перейдя на территорию Сирии вместе с другими членами группировки, в состав которой он находился, участвовавший там в боях на почве религиозной вражды, а также гражданин Азербайджана Гасымов Эльчин Тофиг оглу, 1986 года рождения, который одновременно с ним в составе террористических группировок участвовал в вооруженных конфликтах в городе Атма и других населенных пунктах Сирии.

Кроме того, установлено, что за вступление в международные террористические организации в настоящее время лишенный гражданства Азербайджана Аббасов Раси Яшар оглу, 1982 года рождения, покинув территорию страны в сентябре 2014 года, перешел в Турцию, а оттуда при содействии специальных проводников незаконным путем на территорию Сирии и вступил в террористическую организацию, в составе данной преступной группировки участвовал в проводимых на почве религиозной вражды вооруженных конфликтах в сирийских городах Джераблус, Ракка и др.

Бахрам Гюльалиев, Тельман Сулейманов, Эльчин Гасымов и Раси Аббасов привлечены к уголовной ответственности, в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Служба государственной безопасности еще раз предупреждает о том, что лица, привлекающие граждан Азербайджана к какой-либо форме к незаконным вооруженным формированиям, будут выявлены и привлечены к ответственности, призывает граждан, попавших под радикальное религиозное идеологическое влияние, не присоединятся к таким незаконным вооруженным формированиям.