Генсек НАТО: «Турция – великая держава в этом великом регионе»

Как передает РИА Новости, один из вопросов на пресс-конференции был посвящен угрозам американских сенаторов принять санкции против Анкары из-за операции на севере Сирии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.

«Думаю, будет неправильным, если я начну спекулировать по поводу гипотетических ситуаций. Могу сказать, что Турция – это сильный, приверженный союзник НАТО, важный для нашей коллективной обороны и общих миссий, в том числе в борьбе с терроризмом», - сказал он журналистам, добавив, что у НАТО и Турции «глубокие отношения, выстроенные десятилетиями», и альянс «поддерживает Турцию оборонительными ракетными системами».

Генсек НАТО отметил, что «Турция – великая держава в этом великом регионе», а «с большой силой приходит и большая ответственность».