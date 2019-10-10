Умер космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался советский космонавт Алексей Леонов, заявили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов. «Да, к сожалению, это действительно так», – сказали в ЦПК, отмечает РИА Новости.

Супруга космонавта не стала комментировать информацию, сказав, что «сейчас не время».