Депутат Госдумы в поддержку Ильхама Алиева: «Россия должна дать адекватный ответ»

Со дня открытия памятника нацистскому преступнику Гарегину Нжде в центре Еревана, российское политическое руководство, МИД, Кремль, Госдума, а также российская общественность ведет бескомпромиссную борьбу с руководством Армении, принуждая как старые власти в лице Саргсяна, так и новых лидеров революционного правительства демонтировать статую кровавому убийце, повинному в гибели тысяч людей.

Сегодня на Саммите глав государств СНГ выступление президента Ильхама Алиева о тенденции героизации нацистских преступников в Армении вызвало широкий резонанс среди российской общественности, в частности, в Госдуме России.

В поддержку президента Азербайджана на пленарном заседании Государственной Думы России выступил и депутат Дмитрий Савельев.

Haqqin.az представляет вниманию читателей речь парламентария.

«Наш народ десятилетиями по праву считал себя народом-освободителем. Именно русские войска пешком прошли тысячи километров, выбивая фашистов чуть ли не из каждого европейского города – вплоть до Берлина. Прошло не так много по историческим масштабам лет, и чем нам отвечают? Масштабно сносят памятники советскому солдату-освободителю. Западу не нужна неудобная память о доблестном подвиге советского народа, о том, какой ценой это далось нашим предкам. Но свято место пусто не бывает.

В Армении поставили памятник Гарегину Нжде! Есть официальные бумаги, доказывающие, что он ставленник нацистов – вербовал в Болгарии агентов для диверсий в тылу Красной армии. А ему ставят памятник. Большее возмущение я испытал, только когда узнал, что мемориал Нжде поставили и в Краснодарском Армавире. На мой взгляд, это должно быть квалифицировано, как уголовное преступление - «реабилитация нацизма» - и никак иначе. И по российским, и по международным законам. Памятники Нжде – это героизация нацистского преступника. Других мнений тут быть не может. Если Армении нужен герой – почему не вспоминают о Баграмяне – маршале Советского Союза и дважды Герое Советского Союза, который громил нацистов на Юго-Западном фронте, а затем возглавил Белорусский фронт?

У Армении есть выдающиеся герои, сыгравшие серьезную роль в приближении Великой Победы, однако почему на пьедестал тащат крайне сомнительных личностей, вроде Нжде. Это заставляет задуматься о реальной подоплеке таких вещей. И Россия должна дать адекватный ответ подобным явлениям».