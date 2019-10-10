В кулуарах заседания глав стран Содружества Независимых Государств в Ашхабаде премьер-министр Армении Никол Пашинян подарил президенту РФ Владимиру Путину книгу за авторством экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от России Владимира Казимирова «Мир Карабаху». Новость об этом сегодня радостно распространили армянские СМИ.

Владимир Казимиров с 1992 по 1996 годы был сопредседателем Минской группы ОБСЕ от России. По мнению армянских СМИ, он внес «значительный вклад в переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта».

