Мужчина с ножом напал на прохожих в Манчестере
Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих у входа в торговый центр в британском Манчестере, сообщает Sky News.
По информации телеканала, четыре человека пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Посетителей торгового центра эвакуировали.
Британское издание Daily Mirror пишет о пяти пострадавших в результате атаки. Один мужчина пострадал серьезно, он был ранен в живот и в спину. По данным издания, нападавший - мужчина 40 с небольшим лет - арестован.