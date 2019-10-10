Как уже сообщалось, 26 сентября, в ходе оперативных мероприятий по налоговому контролю на одном из производственных объектов на территории села Гасансу Агстафинского района, принадлежащих Арзу Исмаилову, найдены 4,955 тыс. поддельных акцизных марок, 1 тыс. 36 бутылок с готовой продукцией, маркированных фальшивыми акцизами и опасный для человеческого здоровья «Растворитель 646», сообщили haqqin.az в пресс-службе Минналогов.

Проверка показала, что налогоплательщик заявил налоговым органам о том, что прекратил деятельность кустарного цеха, однако объект продолжал функционировать. В связи с тем, что в ходе мероприятий по налоговому контролю был обнаружен опасный для человеческого здоровья «Растворитель 646», Минналогов обратилось в Агентство пищевой безопасности.

Согласно результатам проверки, проведенной Агентством, водка, обнаруженная на объекте, не соответствовала токсикологическим нормам, уровень уксуса и сивушных масел во много раз превышал норму. Таким образом, данная водка представляет опасность для человеческого организма. Также Центр экспертизы Минюста дал экспертное заключение о том, что данная водка поддельная.

В связи с этим по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана было возбуждено уголовное дело, и решением Ясамальского районного суда от 8 октября 2019 года в отношении Арзу Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста на три месяца.