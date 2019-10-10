Министр Рамин Гулузаде принял граждан в Мингячевире фото
Сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде принял в Мингячевире жителей Мингячевирского и Агдашского районов, а первый заместитель министра Али Абдуллаев – в Евлахе жителей одноименного района, сообщает пресс-служба ведомства.
Руководство министерства выслушало обращения граждан по транспорту, телекоммуникациям, информационным технологиям, почтовым услугам и др.
Ряд проблем, поднятых гражданами, был решен на месте, другие вопросы были взяты под контроль для изучения. Также были даны поручения соответствующим структурам о решении вопросов, требующих дополнительного изучения, в соответствии с требованиями законодательства.
Обращения по проблемам, не относящимся к кругу деятельности министерства, были зарегистрированы для направления в соответствующие структуры. В связи с этим гражданам были даны подробные разъяснения. Они были проинформированы, что эти обращения будут направлены в соответствующие структуры.
Отметим, что этот прием был проведен в соответствии с графиком приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и их заместителями в октябре 2019 года.
После приема министр Рамин Гулузаде и первый заместитель министра Али Абдуллаев провели совещание с участием руководителей соответствующих структур министерства.
На встрече обсуждались вопросы, затронутые в обращениях граждан.
Руководство министерства подчеркнуло важность уделения особого внимания удовлетворенности граждан.