Путин назвал реальной угрозу нашествия боевиков из Сирии

Президент РФ Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран. По его словам, турецкая военная операция может привести к бегству сотни боевиков.

«Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться — через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут из Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы?» — обратился российский президент к главам СНГ, выступая в Ашхабаде, передает РИА Новости.