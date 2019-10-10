Путин назвал реальной угрозу нашествия боевиков из Сирии
Президент РФ Владимир Путин призвал мобилизовать усилия спецслужб СНГ, чтобы предотвратить приход террористов из Сирии на территории других стран. По его словам, турецкая военная операция может привести к бегству сотни боевиков.
«Это реальная для нас с вами угроза. Как они и куда будут двигаться — через территорию Турции, через другие территории, вглубь уйдут из Сирии на неподконтрольные никому территории, через Ирак будут двигаться, через другие страны и регионы?» — обратился российский президент к главам СНГ, выступая в Ашхабаде, передает РИА Новости.
По словам Владимира Путина, для купирования этой угрозы необходимо мобилизовать ресурсы спецслужб СНГ.
При этом глава российского государства усомнился, что вооруженные силы Турции смогут быстро взять под контроль захваченные территории: «На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГ. Они до сих пор охранялись курдскими формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря», - пишет Коммерсант.
По словам российского президента, террористы «просто могут разбежаться». Они могут создать опорные пункты на Балканах, в Юго-Восточной Азии, на южных рубежах СНГ, полагает Владимир Путин.