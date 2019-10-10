Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за вопроса по Кешикчидагу
Парламент Грузии 29 ноября в порядке интерпелляции (депутатского запроса) заслушает министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.
Как сообщает «Интерпрессньюс», в парламент министра пригласила партия «Альянс патриотов Грузии». Причиной вызова министра иностранных дел в парламент стали события вокруг храмового комплекса Кешикчидаг.
Согласно регламенту, Залкалиани должен лично ответить на вопросы, после чего пройдут политические дебаты.