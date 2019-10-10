ЦИК предупредил партии об отмене регистрации

В отношении политических партий, не представляющих ежегодный финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию, может быть поднят вопрос об аннулировании их регистрации, сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, отметив, что представляемая им структура имеет на это полномочия. Об этом сообщает Trend.

«С международными организациями проведены обсуждения, чтобы подобные действия не приводили к ликвидации партий, потому что на международной арене информация о прекращении деятельности политической партии воспринимается негативно. Им же нельзя сказать, что у этих политических партий нет ни главы, ни адреса. Несмотря на свою неосведомленность о партии, они неадекватно воспринимают упразднение, думая: как это партия может не функционировать и прекратить существование?! Для ЦИК не имеет значения, существует эта партия или нет. Но если перед Министерством юстиции поднимается вопрос об аннулировании регистрации партии, то все будут говорить об этом, несмотря на то, что политические партии, не представляющие финансовый отчет, уже лет 10-15 бездействуют».

По законодательству политические партии не позднее 1 апреля должны представлять в ЦИК вместе с аудиторским заключением ежегодные финансовые отчеты. ЦИК, в свою очередь, должна проинформировать Минюст о политических партиях, не сдавших вышеуказанные документы.