Франция против вступления Северной Македонии и Албании в Евросоюз

Париж заблокирует начало переговоров о вступлении в Евросоюз Северной Македонии и Албании. Прогресс этих стран в реформах власти Франции считают недостаточным (речь идет о реформах в судебной системе и борьбе с коррупцией), передает агентство dpa со ссылкой на диписточники в Брюсселе.

Между тем Берлин не согласен с решением Парижа, указывая на решение Еврокомиссии, которая сочла, что власти в Тиране и Скопье выполнили условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Начало переговоров запланировано на 15 октября. Помешать началу процесса может несогласие одной из стран.