Звезды театрального мира собрались в Баку

Джейхун Наджафов 17:27

Грандиозное сценическое шоу ожидает бакинскую публику в рамках III Международного театрального фестиваля M.A.P, который с 10 по 20 октября проходит на семи театральных площадках Баку. Фестиваль M.A.P. ( music-art-performance), представляя публике самые разные формы театрального искусства, позволяет массовому зрителю разобраться в тонкостях современного театра, а для профессиональных артистов и театралов со стажем является платформой для общения, обмена опытом, информацией о новых направлениях и спектаклях на сценах мира.

Организатором фестиваля является азербайджанский Центр современного искусства Yarat при партнерской поддержке компании Bakcell. Выступившая на посвященной фестивалю пресс-конференции художественный директор YARAT Cуада Гараева-Малеки сообщила, что фестиваль охватит все главные театральные сцены города и познакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу. Спектакли пройдут на сценах Азербайджанского академического музыкального театра, Академического русского драматического театра им. С. Вургуна, театра UNS, Центра современного искусства YARAT, Государственного кукольного театра, Национального академического драматического театра, Оперной студии при Бакинской музыкальной академии. В нынешнем в фестивале принимают участие творческие коллективы из девяти стран: российский театр им. Е. Вахтангова, театры «Приют комедианта», «Кукольный дом», «Ателье», Инженерного театра АХЕ и Театра Европы, латвийского Нового рижского театра, Кукольного театра Дэвида Эспинозы из Испании, «OLE!» (Испания-Великобритания), финского WHS, Sardegna из Италии, израильских Puppet Cinema и танцевального ансамбля Kibbutz, Recirquel из Венгрии.