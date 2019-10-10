Звезды театрального мира собрались в Баку
Грандиозное сценическое шоу ожидает бакинскую публику в рамках III Международного театрального фестиваля M.A.P, который с 10 по 20 октября проходит на семи театральных площадках Баку. Фестиваль M.A.P. ( music-art-performance), представляя публике самые разные формы театрального искусства, позволяет массовому зрителю разобраться в тонкостях современного театра, а для профессиональных артистов и театралов со стажем является платформой для общения, обмена опытом, информацией о новых направлениях и спектаклях на сценах мира.
Организатором фестиваля является азербайджанский Центр современного искусства Yarat при партнерской поддержке компании Bakcell. Выступившая на посвященной фестивалю пресс-конференции художественный директор YARAT Cуада Гараева-Малеки сообщила, что фестиваль охватит все главные театральные сцены города и познакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.
Спектакли пройдут на сценах Азербайджанского академического музыкального театра, Академического русского драматического театра им. С. Вургуна, театра UNS, Центра современного искусства YARAT, Государственного кукольного театра, Национального академического драматического театра, Оперной студии при Бакинской музыкальной академии.
В нынешнем в фестивале принимают участие творческие коллективы из девяти стран: российский театр им. Е. Вахтангова, театры «Приют комедианта», «Кукольный дом», «Ателье», Инженерного театра АХЕ и Театра Европы, латвийского Нового рижского театра, Кукольного театра Дэвида Эспинозы из Испании, «OLE!» (Испания-Великобритания), финского WHS, Sardegna из Италии, израильских Puppet Cinema и танцевального ансамбля Kibbutz, Recirquel из Венгрии.
Фестиваль стартовал спектаклем «Сборище сумасшедших» режиссера и художественного руководителя M.A.P. Кямрана Шахмардана. Эта постановка – творческое переосмысление одноименной пьесы классика азербайджанской литературы Джалила Мамедкулузаде, с новым, актуальным для современного общества звучанием, соответствующим музыкальным сопровождением и драйвом.
Петербургский театр «Приют комедианта» привез модную сегодня пьесу «Человек из Подольска», суть которой в поисках смысла наших современников, их неумении ощутить вкус и радость жизни. Пьеса Дмитрия Данилова выдержала много постановок, и в 2018 году спектакль был удостоен российской театральной премии «Золотая Маска» с формулировкой «За работу драматурга».
Новый рижский театр вошел в программу фестиваля с уже полюбившейся зрителям пьесой «Соня» ироничной Татьяны Толстой. Поставил ее знаменитый латвийский театральный режиссер Алвис Херманис, лауреат высшей театральной награды Европы в номинации «Новая театральная реальность».
Фестиваль M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег, сообщила она, а первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане - компания Bakcell уже третий год подряд является главным спонсором и основным партнером фестиваля M.A.P.
«На бакинском фестивале представлены самые замечательные произведения, включая две премьеры», - выразил haqqin.az свое мнение режиссер Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» Михаил Бычков.
«Это, к примеру, великолепный спектакль «Cоня» латвийского театра. Постановка была одной из лучших на фестивале в Воронеже. Другой спектакль, «Дядя Ваня», является работой известного российского режиссера Льва Додина и гениальной актерской труппы. Очень интересный «Макбет» итальянского театра Sardegna. Это необычное и очень интересное прочтение произведения Шекспира, и мы думаем пригласить Sardegna на театральный фестиваль в Россию», - поделился известный российский театральный деятель.