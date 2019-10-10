В составе делегации представлены председатель Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики генерал-майор Саххат Габибейли, а также руководители соответствующих структур Госкомтаможни Азербайджана.

Делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета генерал-лейтенантом Сафаром Мехтиевым находится с визитом в Турции для участия в третьем заседании Совместного комитета по таможенным вопросам Госкомтаможни Азербайджана и Министерства торговли Турции.

Третье заседании Совместного комитета состоялось 11 октября в Анкаре. На мероприятии, в котором принимали участие делегации во главе с председателем Госкомтаможни Сафаром Мехтиевым и замминистра торговли Гонджой Йылмазом Батуром, был проведен широкий обмен мнениями по дальнейшему развитию существующих связей между таможенными органами двух братских стран.

На заседании, в частности, были обсуждены вопросы продолжения обмена опытом по реализации Новой компьютеризированной транзитной системы NCTS, усиление сотрудничества между кинологическими центрами и кинологами двух стран, обеспечения регулярности встреч между таможенными управлениями Дильуджу-Садарак и др.

Стороны также обсудили технические условия реализации соглашения между Азербайджаном и Турцией по созданию системы предварительного обмена информацией, начало обсуждения соглашения, призванного обеспечить обмен информацией и упрощения таможенных процедур в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс. Также был обсужден вопрос расширения сотрудничества в таможенной сфере в формате Турция-Азербайджан-Грузия и др.

По итогам заседания был подписан План мероприятий по повышению эффективности сотрудничества в таможенной сфере между Госкомтаможни Азербайджана и Министерством торговли Турции в 2019/2020 гг и Протокол третьего заседания Совместного комитета по таможенным вопросам Госкомтаможни Азербайджана и Министерства торговли Турции. Документы подписали председатель Госкомтаможни Азербайджана Сафар Мехтиев и замминистра торговли Турции Гонджа Йылмаз Батур.

Стоит отметить, что Четвертое заседание Совместного комитета по таможенным вопросам Госкомтаможни Азербайджана и Министерства торговли Турции пройдет в следующем году в Баку.