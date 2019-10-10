Пакистан поддержал операцию Турции в Сирии
Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил поддержку турецкой операции на севере Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом. В ходе переговоров Имран Хан выразил свою поддержку операции "Источник мира". Также обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы", - говорится в сообщении.