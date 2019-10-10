Акционеры Межбанка получат 150 миллионов

Было отмечено, что в результате принятых в последние годы мер по оздоровлению банка обеспечены капитальные позиции, финансовая стабильность и прибыльность банка, и теперь как прибыльный банк МБА может выплачивать дивиденды своим акционерам.

Общее собрание акционеров ОАО «Международный банк Азербайджана» состоялось в отеле Ramada. На собрании была представлена подробная информация об успешных результатах процесса оздоровления банка, текущем состоянии МБА, стратегических целях, поставленных на новом этапе развития .

На собрании была утверждена финансовая отчетность ОАО «Международный банк Азербайджана» за 2018 год, подтвержденная внешним аудитором и рекомендованная Аудиторским комитетом. Был рассмотрен вопрос выплаты дивидендов акционерам банка по итогам 2018 финансового года. Также принято решение о выплате дивидендов в размере 150 млн манатов из прибыли прошлого года в размере 0,0326 маната за акцию.

На встрече были объявлены финансовые результаты деятельности МБА за 9 месяцев 2019 года. Одновременно утверждено положение общего собрания акционеров банка. Также принято решение об учреждении дочерней инвестиционной компании банка.

На общем собрании был обсужден и ряд других вопросов, представляющих интерес для акционеров.