Песков отказался раскрывать детали разговора Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, обсуждали ли лидеры России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган - в ходе недавней телефонной беседы безопасность российских военных в ходе турецкой операции в Сирии, заявил, что не может ничего добавить к сказанному ранее Кремлем.

"Я не могу вам сказать больше того, что мы уже сообщили по этому разговору", - сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.

Телефонный разговор лидеров России и Турции состоялся в среду, 9 октября, в ходе беседы лидеры двух стран обсудили военную операцию Турции в Сирии, отметили важность обеспечения единства и территориальной целостности Сирии, уважения ее суверенитета. Путин в разговоре призвал тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб усилиям по урегулированию сирийского кризиса.