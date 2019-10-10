Браво, Алиев! Мы с вами! слово публицисту
Ничто не проходит бесследно. Ничто не раз и навсегда. И, оговоренная в священном писании мудрость – «Все возвращается на круги своя» - так или иначе, рано или поздно произносит свое веское слово. Ее голос звучит все тверже и тверже. Азербайджан все энергичней и настойчивей укрепляет военно-политическое и экономическое партнерство с Россией.
Истошества гамбаровских горлодеров на площадях и улицах 90-х годов преобразились в вызывающие отвращение брюзжания разношерстного сброда под предводительством мелкого в своих помыслах и донельзя самовлюбленного нарцисса Али Керимли.
Все они - те, кого уже порядком подзабыли и те, что еще, вроде Керимли, продолжают пыжиться, воспринимаются теперь гадливым воспоминанием того ледникового политического периода, в которое, все это отребье, объявившая себя оппозицией, пыталось всех нас погрузить.
Чего они добивались? На этот вопрос сейчас кого не спроси, услышишь очень знакомое: «Дорывались до власти, чтобы жрать от пуза!» Кто бы сомневался. Но это, скажем вам, полбеды. Беда, а скорее, трагедия заключалась совсем в другом. В самом основополагающем. Под сурдинку заполученной нами независимости и пробудившегоя в связи с этим национального самосознания, по живому резалась культурологическая составляющая нашей многогранной духовности. Той самой, что на протяжении двухсот лет формировалась в условиях органического тандема с Россией. Той самой, что придала стране и ее талантливейшему народу облик, соответствующий цивилизации самых развитых стран планеты. И вдруг призывы замкнуться в себе. В своих узконациональных интересах.
Такого не бывает и быть не может. Ведь пруд, не имеющий доступа живой воды со стороны, может быстро превратиться в затхлое болото. И хорошо понимая это, Гейдар Алиевич Алиев, еще при жизни признанный нашим общенациональным лидером, вопреки бунтующим вокруг гамбаровым и керимли, исподволь, но целенаправленно и настойчиво стал взламывать, продвигаемых в стране негативные тренды, касающиеся азербайджано-российских отношений.
Ну, скажите, право, почти 20 поколений наших людей, что жили под одной крышей одного государственного дома, могли для них и для всех нас пройти бесследно? Да, были недовольства. Но, будьте любезны, назвать нам семью, где такое не случается. Как бы там ни было, во всех них преобладал добрейший позитив. Его было гораздо больше. Не потому ли благодаря русскому языку – языку нашего общения - мир узнал великих деятелей литературы, науки и искусства.
Помнится мой ныне покойный друг, писатель и коллега Фаик Мустафаев, что в конце 70-х выпустил небольшую книжицу о Мирзе Шафи Вазехе, под многозначительным названием «Я к свету шел», с радостью показывал мне ее издания на немецком и французском языках. «Пусть знают наших!» - восторженно рокотал он… Кто бы далеко за пределами нашей страны знали бы о нас без блистательных Рустама Ибрагимбекова, Анара, Чингиза Абдуллаева и Натика Расулзаде, чьи произведения выходили на языках почти всего мира?..
То самое же можно сказать о виднейших наших ученых и специалистах. Навскидку –Юсиф Мамедалиев с изобретенным им высокооктановым бензином и «коктейлем Молотова», Азад Мирзаджанзаде с фундаментальными трудами, продвинувшими мировую науку вперед, всемирно признанный ученый-физик Ариф Пашаев и, открывший нефтегазовую Сибирь Фарман Салманов. К слову, его именем благодарная Россия назвала один из своих аэропортов… Да, сейчас, почти за 30 лет независимости у нас появилось множество докторов наук, но, к сожалению, ни одного звучного имени. Замечено было, что многие из них, мягко говоря, перепевают монографии ученых России, Беларуси, Украины и Казахстана… Переводят их с русского на родной им азербайджанский и выдают за свои труды… Правда, эта тема уже другого разговора. Не станем отвлекаться…
Вспомним корифеев классического искусства - Узеира Гаджибекова, Кара Караева и Фикрета Амирова, чьи, ставшими бессмертными произведения, ставились и ставятся на подмостках Большого театра, Парижского «Гранд-Опера» и других знаменитых Европейских театров. Они были и навсегда останутся нашей национальной гордостью. И тут невольно возникает вопрос: «Неужто оскудела талантами наша земля?»
Нет, конечно. Они имеются. Да вот на беду нашу мы с извращенным подходом к той нашей «суверенной отчужденности», утратили каналы выхода на мировую арену, которую во многом обусловливала нам Москва. Мы поняли вдруг, что находимся в том самом пруде, что не питается живой, приходящей со стороны воды.
Гейдар Алиев, хорошо просматривая перспективу дальнейшего развития страны, все это видел и просчитывал. И как жезл эстафеты передал свое видение своему сыну, нынешнему нашему главе государства Ильхаму Алиеву. На его долю выпало раз и навсегда сломать все тормозящие нас препоны.
И теперь вот мы выходим на круги своя. Об этом красноречивей всяких словесных аргументов и в очередной раз свидетельствует встреча и высказывания Ильхама Алиева и Владимира Путина на международной площадке клуба «Валдай». Так Ильхам Алиев отметил, что за последнее время отношения между двумя нашими странами стали намного более эффективными и качественными. И подчеркнул: «Что касается наших двусторонних отношений, то они очень позитивные, имеют очень хорошую динамику и охватывают практически все сферы жизни. Главное же они очень доверительные…Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга. Должен сказать, что во время июньской сессии ПАСЕ, когда решался вопрос о возвращении российской делегации, представители Азербайджана в Страсбурге все, как один, проголосовала за то, чтобы Россия вернулась в Парламентскую Ассамблею Совета Европы... У нас очень тесные торгово-экономические отношения - многомиллиардные инвестиции из России в Азербайджан, из Азербайджана в Россию. Мы сотрудничаем в энергетике, транспорте и особенно в гуманитарной сфере… Россия - крупнейшая страна мира, и поэтому, конечно же, роль ее в делах азиатского континента, и в глобальном мире очень велика…»
Присутствующий на Валдайской встрече известный писатель, политолог и главный редактор газеты «Завтра» воскликнул: «Браво, Алиев! Мы с вами!»
То же самое нашему президенту хотим сказать и мы.