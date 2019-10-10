Лев Аскеров, автор haqqin.az 18:13

Ничто не проходит бесследно. Ничто не раз и навсегда. И, оговоренная в священном писании мудрость – «Все возвращается на круги своя» - так или иначе, рано или поздно произносит свое веское слово. Ее голос звучит все тверже и тверже. Азербайджан все энергичней и настойчивей укрепляет военно-политическое и экономическое партнерство с Россией. Истошества гамбаровских горлодеров на площадях и улицах 90-х годов преобразились в вызывающие отвращение брюзжания разношерстного сброда под предводительством мелкого в своих помыслах и донельзя самовлюбленного нарцисса Али Керимли. Все они - те, кого уже порядком подзабыли и те, что еще, вроде Керимли, продолжают пыжиться, воспринимаются теперь гадливым воспоминанием того ледникового политического периода, в которое, все это отребье, объявившая себя оппозицией, пыталось всех нас погрузить.

Чего они добивались? На этот вопрос сейчас кого не спроси, услышишь очень знакомое: «Дорывались до власти, чтобы жрать от пуза!» Кто бы сомневался. Но это, скажем вам, полбеды. Беда, а скорее, трагедия заключалась совсем в другом. В самом основополагающем. Под сурдинку заполученной нами независимости и пробудившегоя в связи с этим национального самосознания, по живому резалась культурологическая составляющая нашей многогранной духовности. Той самой, что на протяжении двухсот лет формировалась в условиях органического тандема с Россией. Той самой, что придала стране и ее талантливейшему народу облик, соответствующий цивилизации самых развитых стран планеты. И вдруг призывы замкнуться в себе. В своих узконациональных интересах. Такого не бывает и быть не может. Ведь пруд, не имеющий доступа живой воды со стороны, может быстро превратиться в затхлое болото. И хорошо понимая это, Гейдар Алиевич Алиев, еще при жизни признанный нашим общенациональным лидером, вопреки бунтующим вокруг гамбаровым и керимли, исподволь, но целенаправленно и настойчиво стал взламывать, продвигаемых в стране негативные тренды, касающиеся азербайджано-российских отношений. Ну, скажите, право, почти 20 поколений наших людей, что жили под одной крышей одного государственного дома, могли для них и для всех нас пройти бесследно? Да, были недовольства. Но, будьте любезны, назвать нам семью, где такое не случается. Как бы там ни было, во всех них преобладал добрейший позитив. Его было гораздо больше. Не потому ли благодаря русскому языку – языку нашего общения - мир узнал великих деятелей литературы, науки и искусства. Помнится мой ныне покойный друг, писатель и коллега Фаик Мустафаев, что в конце 70-х выпустил небольшую книжицу о Мирзе Шафи Вазехе, под многозначительным названием «Я к свету шел», с радостью показывал мне ее издания на немецком и французском языках. «Пусть знают наших!» - восторженно рокотал он… Кто бы далеко за пределами нашей страны знали бы о нас без блистательных Рустама Ибрагимбекова, Анара, Чингиза Абдуллаева и Натика Расулзаде, чьи произведения выходили на языках почти всего мира?..