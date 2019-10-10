Новые потери Турции в боях за Сирию

В турецком городе Суруч провинции Шанлыурфа два мирных жителя стали жертвами минометного обстрела курдскими террористами YPG/PKK с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает в пятницу турецкая газета Daily Sabah.

Кроме того, Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в ходе операции «Мирная весна» в результате столкновения с террористами ПКК — «Сил самообороны сирийских курдов» (ПКК-YPG) погиб турецкий военнослужащий.

Накануне сообщалось о шести погибших мирных жителях и 70 раненых в провинциях Шанлыурфа и Мардин.