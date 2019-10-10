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Премьера ворвавшегося в отечественное кинопространство этой осенью долгожданного фильма «Джокер» состоялась в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus в Баку и была встречена телезрителями с большим интересом. Фильм поражает искушенного зрителя буквально с первых кадров. Режиссер и сценарист этого психологического триллера Тодд Филлипс и исполнитель главной роли Хоакин Феникс рассказывают историю Артура Флека, "маленького человека" с "синдромом неконтролируемого смеха", вместе методично препарируя образ Джокера, объясняя, что именно в механизме человека ломается, побуждая его пройти столь чудовищную трансформацию.

Несмотря на зловещий сюжет, фильм увлекает зрителя с первых кадров. Профессиональная игра актеров, захватывающие и неповторимые сцены фильма приковывают внимание к экрану. Перед глазами зрителей разворачивается настоящая экзистенциальная драма, в которой показан процесс становления главного героя. Готэм, начало 1980-х. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера. Хоакин Феникс фактурно очень подходит образу Артура Флека, который умирает как личность. Из пепла трагичного персонажа, словно птица Феникс, материализуется антигерой, улетая от реальности все дальше и дальше. Хоакин Феникс все внимание в фильме перетягивает на себя. Готовясь к роли, актер проделал колоссальную работу: помимо впечатляющей физической трансформации (актер сильно похудел для роли) Феникс также научился имитировать три вида психопатичного смеха.

В этом фильме все работает на атмосферу. Мрачная цветовая палитра с резкими яркими акцентами, фокус на мелких деталях, из которых собирается живой потрет Готэма. Фильм все время держит в напряжении. Помимо актерской и режиссерской работы нужно отметить волнующий и живой саундтрек от исландской виолончелистки и композитора Хильдур Гуднадоттир, автора музыки и для сериала "Чернобыль". На Венецианском кинофестивале публика встретила артхаусный «Джокер» овациями, жюри вручило ему высшую награду — «Золотого льва». Букмекеры также прочат Хоакину Фениксу за эту роль "Оскар" в 2020 году.