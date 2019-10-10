Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области образования
Делегация во главе с министром образования Турции Зией Сельджуком находится с визитом в Баку по приглашению министра образования Джейхуна Байрамова. В ходе визита гости приняли участие в 13-й Азербайджанской международной ярмарке образования и посетили ряд учебных заведений.
11 октября министр образования Джейхун Байрамов встретился с турецкой делегацией. Министр отметил, что сегодняшняя встреча стала важным шагом в укреплении связей между двумя братскими странами.
Джейхун Байрамов также отметил тесные связи между вузами двух стран и обмен студентами.
В свою очередь министр национального образования Турции Зия Сельджук поблагодарил за приглашение и теплый прием. Он также сказал, что рад участию в 13-й Азербайджанской международной ярмарке образования, которая является важной частью обмена инновациями в образовании.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам образования, обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере образования, в том числе, профессионального образования.