Азербайджан и Турция укрепляют сотрудничество в области образования

Делегация во главе с министром образования Турции Зией Сельджуком находится с визитом в Баку по приглашению министра образования Джейхуна Байрамова. В ходе визита гости приняли участие в 13-й Азербайджанской международной ярмарке образования и посетили ряд учебных заведений.

11 октября министр образования Джейхун Байрамов встретился с турецкой делегацией. Министр отметил, что сегодняшняя встреча стала важным шагом в укреплении связей между двумя братскими странами.