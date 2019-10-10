Подписание соглашения об учреждении Консорциума государственно-частного партнерства состоялось во время проведенного в Баку третьего международного форума "Цифровой торговый хаб: цифровизация Шелкового пути" между Центром Анализа Экономических Реформ и Коммуникаций Азербайджанской Республики (ЦАЭРК), PASHA Bank, B.EST Solutions и компанией AzerTelecom.

В своём выступлении генеральный директор компании AzerTelecom Фуад Аллахвердиев отметил, что Консорциум откроет новые возможности для продолжительного развития сотрудничества государственного и частного секторов. Создание Консорциума усилит позиции Азербайджана в регионе как цифрового хаба, распространит применение цифровых технологий в различных сферах деятельности. Фуад Аллахвердиев заявил, что AzerTelecom готов поддерживать Консорциум как в использовании цифровой инфраструктуры, так и в рамках программы Azerbaijan Digital HUB, которая направлена на превращение Азербайджана в цифровой центр.

Также руководитель AzerTelecom рассказал о программе Azerbaijan Digital HUB, нацеленной на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр. Как было отмечено на конференции, целью программы является превращение страны в региональный цифровой центр для Кавказа, стран Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов, а также осуществление крупных инфраструктурных проектов, которые в свою очередь приведут к развитию сферы ИКТ и формированию цифровой экосистемы Азербайджана.

Четырехстороннее соглашение о создании Консорциума государственно-частного партнерства было впервые подписано онлайн посредством мобильной электронной подписи Asan İmza. В конференции, организованной Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), принимали участие представители более 200 стран включая: США, Израиль, Россию, Великобританию, Эстонию, Турцию и Испанию.

AzerTelecom является дочерней компанией Bakcell - первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций. В настоящее время AzerTelecom реализует программу Azerbaijan Digital Hub, чтобы трансформировать Азербайджан в региональный цифровой центр в дополнение к статусам энергетического и транспортного центра, принадлежащего Азербайджану. Цель программы Digital Hub - превратить страну в цифровой центр для Кавказа, СНГ, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и прилегающих регионов. Реализация программы создаст прочную основу для национальных ИТ и национальной инновационной стратегии страны и внесет важный вклад в ускорение цифровизации, гибкую трансформацию в цифровую экономику, развитие стартапов, ИТ-архитектуры. Программа в целом будет способствовать повышению ИКТ-системы страны до уровня передовых мировых стандартов, выходу страны на более передовые позиции в международных рейтингах.