Семидесятилетний юбилей своей страны 1 октября тысячи китайских диаспор, разбросанных по всей Центральной Азии, отметили церемониями поднятия национального флага и фейерверками. Но даже после 3-4 порций традиционной китайской байцзю (от 40 до 60 градусов - в зависимости от бренда) собравшиеся не могли полностью расслабиться - слишком уж серьезны опасения по поводу растущей в регионе синофобии. «Не было бы погрома», - шепчутся между собой и состоявшиеся торговцы, и только приехавшие из Китая молодые инженеры.

Повод для тревог, разумеется, есть. В нынешнем году заметные антикитайские общественные акции прошли и в Киргизии, и в Казахстане. Напряжение приобретает несколько даже истерические нотки. Не так давно в казахстанском Шымкенте люди увидели на стройке развевающийся кусок красной ткани. Решили, что это китайский флаг, и… начали писать гневные комментарии в Facebook. Строительному начальству пришлось объясняться - это не флаг, просто кусок ткани, повесили от сглаза, примета такая, даже видео сняли. Оно, со стороны, может и выглядит анекдотом - но вот китайцам как-то не до смеха, да и общественные настроения этот случай характеризует весьма выпукло.

Нынешняя «китаебоязнь» в Центральной Азии уверенно стоит на трех китах. Первый - «долговые ловушки», в которых оказались некоторые государства региона. «Пришел, увидел, прикупил или отобрал за долги», - так воспринимает значительная часть местного населения экономические проекты Пекина. Сегодня Киргизия задолжала КНР около 30 процентов своего ВВП, больше доля только у Джибути, Мальдив, Конго и Тонги. Официальная задолженность Казахстана перед Китаем — около 12 млрд долларов, впрочем, в долговом списке Китай уступает Нидерландам (около 50 млрд), Британии и США. Таджикистан должен китайцам около 1,2 млрд долларов — почти половину от своего внешнего долга.

Причем для местных элит неприятной неожиданностью оказалась принципиальность Пекина в этих вопросах: «должен - плати». Намекать на «особые стратегические отношения», интимную дружбу и высокие государственные интересы китайцам бесполезно. Они вежливо улыбаются, говорят, что это все, конечно, замечательно и ценно, но - деньги верните. Как удобнее - платежами, золотом, концессиями, акциями, должник свободен в выборе.

Второй «кит» - традиционная китайская политика импорта рабочей силы. Если на некоторые проекты даже цемент привозят из Поднебесной, то стоит ли удивляться, что также завозят и кадры, причем, на должности, требующие специальных знаний и навыков - в обязательном порядке. По официальным данным, только в 2018 году в Кыргызстан прибыли более 30 000 китайских трудовых мигрантов, в Таджикистане, согласно некоторым источникам, количество китайских рабочих составляет примерно 150 000. С учетом ситуации с занятостью в этих государствах для появления протестного лозунга «Они занимают наши рабочие места!» лучших условий и придумать сложно.

А вот третий «кит» - весьма неприятен для правящих элит. Поскольку парой слов его можно охарактеризовать как «импотенцию местных властей и политиков». Это они ведут себя так, что народ подозревает их в готовности продать страну китайцам. Это они соглашаются на самые жесткие условия Пекина - лишь бы получить кредиты. Это они демонстрируют двуличие и лицемерие - деньги берут, лицензии выдают, но при этом стараются обложить китайских партнеров дополнительными поборами, а то и вовсе кинуть. Впрочем, в таких поведенческих реакциях они не уникальны - власти целого ряда африканских государств действуют в отношении китайского бизнеса точно так же.