Китаец верный друг, старший брат и главный кредитор что там у соседей?
Китай отказал Кыргызстану в списании части долга. В Пекине считают, что республика в состоянии погасить задолженность.
Семидесятилетний юбилей своей страны 1 октября тысячи китайских диаспор, разбросанных по всей Центральной Азии, отметили церемониями поднятия национального флага и фейерверками. Но даже после 3-4 порций традиционной китайской байцзю (от 40 до 60 градусов - в зависимости от бренда) собравшиеся не могли полностью расслабиться - слишком уж серьезны опасения по поводу растущей в регионе синофобии. «Не было бы погрома», - шепчутся между собой и состоявшиеся торговцы, и только приехавшие из Китая молодые инженеры.
Повод для тревог, разумеется, есть. В нынешнем году заметные антикитайские общественные акции прошли и в Киргизии, и в Казахстане. Напряжение приобретает несколько даже истерические нотки. Не так давно в казахстанском Шымкенте люди увидели на стройке развевающийся кусок красной ткани. Решили, что это китайский флаг, и… начали писать гневные комментарии в Facebook. Строительному начальству пришлось объясняться - это не флаг, просто кусок ткани, повесили от сглаза, примета такая, даже видео сняли. Оно, со стороны, может и выглядит анекдотом - но вот китайцам как-то не до смеха, да и общественные настроения этот случай характеризует весьма выпукло.
Нынешняя «китаебоязнь» в Центральной Азии уверенно стоит на трех китах. Первый - «долговые ловушки», в которых оказались некоторые государства региона. «Пришел, увидел, прикупил или отобрал за долги», - так воспринимает значительная часть местного населения экономические проекты Пекина. Сегодня Киргизия задолжала КНР около 30 процентов своего ВВП, больше доля только у Джибути, Мальдив, Конго и Тонги. Официальная задолженность Казахстана перед Китаем — около 12 млрд долларов, впрочем, в долговом списке Китай уступает Нидерландам (около 50 млрд), Британии и США. Таджикистан должен китайцам около 1,2 млрд долларов — почти половину от своего внешнего долга.
Причем для местных элит неприятной неожиданностью оказалась принципиальность Пекина в этих вопросах: «должен - плати». Намекать на «особые стратегические отношения», интимную дружбу и высокие государственные интересы китайцам бесполезно. Они вежливо улыбаются, говорят, что это все, конечно, замечательно и ценно, но - деньги верните. Как удобнее - платежами, золотом, концессиями, акциями, должник свободен в выборе.
Второй «кит» - традиционная китайская политика импорта рабочей силы. Если на некоторые проекты даже цемент привозят из Поднебесной, то стоит ли удивляться, что также завозят и кадры, причем, на должности, требующие специальных знаний и навыков - в обязательном порядке. По официальным данным, только в 2018 году в Кыргызстан прибыли более 30 000 китайских трудовых мигрантов, в Таджикистане, согласно некоторым источникам, количество китайских рабочих составляет примерно 150 000. С учетом ситуации с занятостью в этих государствах для появления протестного лозунга «Они занимают наши рабочие места!» лучших условий и придумать сложно.
А вот третий «кит» - весьма неприятен для правящих элит. Поскольку парой слов его можно охарактеризовать как «импотенцию местных властей и политиков». Это они ведут себя так, что народ подозревает их в готовности продать страну китайцам. Это они соглашаются на самые жесткие условия Пекина - лишь бы получить кредиты. Это они демонстрируют двуличие и лицемерие - деньги берут, лицензии выдают, но при этом стараются обложить китайских партнеров дополнительными поборами, а то и вовсе кинуть. Впрочем, в таких поведенческих реакциях они не уникальны - власти целого ряда африканских государств действуют в отношении китайского бизнеса точно так же.
По большому счету, если прямо, на подобное поведение местную общественность и, извиняюсь, сливки истеблишмента провоцировало то, что длительное время официальный Пекин откровенно замалчивал проблему синофобии - и не только в Центральной Азии. Китайской пропагандой создавался плакатный образ реализации инициативы «Пояс и Путь» - местные жители разных стран счастливы в нем участвовать, никаких проблем не существует, каждый найдет свое место, словом, хочешь - жни, а хочешь - куй. Во благо совместного партнерства.
Но времена меняются, и сейчас руководство КНР всерьез озаботилось имиджем Китая в тех странах, по которым пролегает «Пояс и Путь». И поскольку Центральная Азия - участок для этой инициативы стратегический, то и ресурсы на реализацию здесь информационно-пропагандистской кампании «китаец с (кыргызом, казахом, туркменом, таджиком, узбеком - нужное подчеркнуть) - братья навек!» брошены значительные и по методам реализации - весьма разнообразные.
Негласные контрольные инспекции и ревизии расходования средств, выделяемых в рамках инициативы «Пояс и Путь», которые сейчас в регионе проводят немногословные китайцы из Национальной надзорной комиссии, ведомства товарища Ян Сяоду - отдельная тема. В борьбе с синофобией местных элит и общественности важны и «пряники», раздача которых возложена на дочерние отделения широко известных «Институтов Конфуция» - филиалы «Центра обслуживания зарубежных китайцев», один из которых уже два года активно работает в Бишкеке.
Подобные филиалы - опорные пункты развернутого Пекином «пропагандистского наступления» на Центральную Азию, конечная цель которого - создание благоприятного имиджа КНР у жителей региона. От гуманитарной помощи для школ, интернатов и домов престарелых - до специальных наград журналистам, позитивно освещающим китайско-кыргызские отношения, рекрутинг местной молодежи с хорошим знанием китайского языка на работу в китайские компании. Стипендиальные программы, размер которых превышает среднюю зарплату в Бишкеке, для обучения в китайских университетах с гарантированным последующим трудоустройством…
Наступление развивается достаточно успешно. Более того, вполне можно говорить, что в Кыргызстане уровень синофобии пошел на спад. И лозунг «китаец кыргызу друг» уже не воспринимается как политический стеб. Ну а опыт бишкекского филиала «Центра обслуживания зарубежных китайцев» будет распространен и на другие государства Центральной Азии. Ведь приток китайских компаний и денег в регион не иссякает.