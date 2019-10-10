Как Азербайджан теряет миллионы на импорте бензина

Как известно, Бакинский нефтеперерабатывающий завод им. Гейдара Алиева был приостановлен на запланированные работы по ремонту и восстановлению. Уже несколько лет из-за приостановки работы на заводе в страну импортируется не только высокооктановый бензин марки А-95, но и более распространенный А-92, который и производился на данном заводе.

На данный момент стоимость бензина марки А-92 в Азербайджане составляет 90 гяпиков. Эта цифра существенно ниже, чем в других странах. А учитывая то, что этот бензин как раз таки завозится из других стран, то его продажа в Азербайджане приносит государству большие убытки.

Для того, чтобы снизить потери SOCAR от импорта бензина А-92, государство уже несколько лет на 90 дней снижает таможенные пошлины на бензин с 15% до нуля процентов, акцизный налог за каждую тонну бензина снижается с 200 манатов до 1 маната. Но даже в таком случаеSOCAR несет потери на импорте бензина.

Для справки стоит отметить, что с 2018 года, когда работа НПЗ была приостановлена на ремонт, в Азербайджан было импортировано 72,5 тысячи тонн бензина A-92. Стоимость импортированного только за один месяц бензина составила почти 59 миллионов долларов. Для сравнения, стоимость всего импортированного в 2017 году бензина составила 46,5 миллиона долларов.

В этом году тоже планируется импортировать в Азербайджан бензин марки A-92. Из России и стран Черноморского бассейна в Азербайджан завезут порядка 120 тысяч тонн бензина. А это – еще большие потери для государства и SOCAR.

Стоит также отметить, что, согласно просочившейся в СМИ информации, в 2020 году деятельность НПЗ также будет приостановлена на 4 месяца из-за ремонтных работ.

Эксперты в энергетической сфере страны отмечают, что закрытие НПЗ на ремонт планировалось на более короткий период. А теперь, ввиду роста спроса на бензин и необходимости импортировать его в страну на государство и SOCAR легла дополнительная финансовая нагрузка. В этом плане они отмечают необходимость ускорения ремонтных работ на заводе.