На встрече турецкий министр рассказала о двусторонних отношениях между двумя странами и подчеркнула, что таможенные органы играют важную роль в укреплении этих отношений.

Высоко оценив состояние двусторонних связей и в политико-экономической, и в культурно-гуманитарной сфере, Рухсар Пекджан отметила важность поднятия братских отношений с Азербайджаном на еще более высокий уровень. Заявив, что обмен информацией и опытом укрепляют связи в таможенной сфере, министр отметила важность расширения взаимодействия в этой сфере.

Поблагодарив за теплую встречу, глава Госкомтаможни Сафар Мехтиев, подчеркнув, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией уходит корнями в историю, отметил, что эти отношения еще более укрепились благодаря успешной и целенаправленной политике, проводимой лидерами двух стран в последние годы.

Сафар Мехтиев отметил, что ярким примером высокого уровня отношений между двумя странами является реализация в последние годы транспортных и логистических проектов в регионе, осуществляемая по инициативе и воле Азербайджана и Турции.

Председатель Госкомитета сказав, что реформы президента Ильхама Алиева, направленные на сохранение и укрепление экономической безопасности, способствовали динамичному и стремительному развитию таможенных органов, подчеркнул, что таможенные органы улучшили бизнес-среду, упростили таможенные процедуры и процесс перехода границы, обеспечили быструю торговлю и удовлетворенность граждан. Глава Госкомитета заявил, что в этом направлении осуществляются новые проекты и отметил, что таможенные органы двух стран постоянно обмениваются информацией, подчеркнул, что подписание сегодня Плана мероприятий по повышению эффективности сотрудничества в таможенной сфере между Госкомтаможни Азербайджана и Министерством торговли Турции в 2019/2020 гг. и Протокола третьего заседания Совместного комитета по таможенным вопросам Госкомтаможни Азербайджана и Министерства торговли Турции стало важным шагом в направлении развития сотрудничества.

Затем между сторонами состоялся широкий обмен мнениями о перспективах развития отношений между таможенными органами Азербайджана и Турции.

Затем был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Турции об упрощенном таможенном коридоре. Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант Сафар Мехтиев и министр торговли Рухсар Пекджан.