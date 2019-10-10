Выступающий во II немецкой Бундеслиге клуб "Санкт-Паули" отстранил из состава клуба турецкого футболиста Дженка Шахина, сообщает официальный сайт клуба.

Согласно информации, причиной стала поддержка 25-летним полузащитником в Инстаграме операции "Источник мира" ("Barış pınarı").

Было отмечено, что подобные публикации не соответствуют ценностям клуба. Сам футболист был поставлен в известность по этому поводу.

В информации говорится, что дополнительные заявления не будут даны до тех пор, пока проблема не решится.