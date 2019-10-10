Шеф Пентагона: «США не бросают курдов Сирии»

США не бросают курдских партнеров в Сирии, но американские военные не должны оказаться в центре давнего конфликта между Турцией и курдами, заявил на брифинге глава Пентагона Марк Эспер, передает РИА Новости.

«Ясно даю понять, мы не бросаем партнерские нам военные силы курдов, и американские военные остаются с ними в других районах Сирии», - сказал Эспер журналистам.

По его словам, «импульсивное решение президента Турции Эрдогана о захвате северной Сирии поставило США в сложное положение».

Глава оборонного ведомства США подчеркнул, что безопасность американских военных «остается его приоритетом».