Bloomberg: США и Китай договорились о прекращении торговой войны

США и Китай смогли достичь частичных договоренностей в сфере торговли, которые могут положить конец торговой войне между двумя странами. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, эти договоренности включают в себя уступки в сфере закупок агропродукции со стороны Китая и некоторое ослабление пошлин со стороны США. Они станут основой для более широкого соглашения, которые президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут позднее в этом году.