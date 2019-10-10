Террористы обстреляли турецкий город: восемь погибших

По меньшей мере восемь мирных жителей погибли в результате обстрела турецкого города Нусайбин, расположенного на границе с Сирией. Об этом сообщает «Анадолу».

По его данным, по населенному пункту велся минометный обстрел со стороны членов террористической Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны», против которых Анкара в настоящий момент проводит операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. В результате нападения пострадали еще 35 человек.

Таким образом, не менее 13 мирных жителей турецких городов погибли в атаках курдских террористов - восемь в Нусайбине, три в Акчакале, два в Суруче.