Министр финансов США: "Мы можем сокрушить турецкую экономику"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предоставил американскому Министерству финансов "новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства. Об этом заявил в пятницу министр финансов США Стивен Мнучин, выступая перед журналистами в Белом доме, передает ТАСС.

По его словам, Трамп "предоставил Министерству финансов новые и весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций в отношении любого лица, связанного с правительством Турции". Соответствующие ограничения будут введены по итогам консультаций между президентом, госсекретарем и министром финансов. Как сообщил Мнучин, если Трамп еще не подписал данный указ, то определенно подпишет в течение дня. "На данный момент мы пока не ввели санкций в рамках этого указа", - отметил министр.

Мнучин отметил, что американские санкции против Турции могут быть очень мощными и могут сокрушить турецкую экономику. "Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать, - сказал он. - Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется".

Министр также сообщил, что у него сейчас нет данных об отмене планировавшегося на ноябрь визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в связи с обострением отношений между Вашингтоном и Анкарой. "Мне неизвестно ни о каких изменениях", - заявил он, отвечая на вопрос, сохраняются ли в силе планы визита Эрдогана в Вашингтон, намечавшегося на 13 ноября.