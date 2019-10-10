Володин передал Эрдогану теплые слова от Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне третьей Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и передал турецкому лидеру приветственные слова от президента РФ Владимира Путина, сообщила пресс-служба ГД, передает РИА Новости.

Володин прибыл в пятницу в Стамбул для участия в третьей конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, которая состоится в субботу.

"В ходе официального приема президент Турции пообщался со всеми участниками III Конференции спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. В рамках мероприятия состоялась встреча Вячеслава Володина и Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

"Председатель ГД передал турецкому президенту теплые слова приветствия от президента РФ Владимира Путина", - отмечает пресс-служба.

Володин и Эрдоган также обсудили главные темы конференции, которая пройдет 12 октября, - вопросы формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом, укрепления межрегионального взаимодействия.