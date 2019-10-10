Президент Ильхам Алиев: «Туркменистан стремительно развивается»
«Вчера состоялась наша встреча с президентом Туркменистана, которая еще раз подтвердила братский характер отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Также с теплотой вспоминаю мой прошлогодний официальный визит в Туркменистан, в ходе которого был проведен очень широкий обмен мнениями по насущным вопросам и было подписано рекордное количество документов, а именно 21 документ, которые наполнили еще новым содержанием наши отношения», - заявил в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
В своем выступлении И.Алиев отметил личную роль президента Туркменистана Б.Бердымухамедова в деле развития страны, а также благоустройства Ашгабада: «Часто бываю здесь, вижу разительные перемены, стремительное развитие, современную инфраструктуру. В прошлый раз я знакомился с олимпийским городком. Все это радует глаз и создает очень хорошие возможности для граждан заниматься спортом и активно вносить вклад в дело развития страны. Также поражает масштабное строительство. Знаю, что президент лично контролирует каждый проект, поэтому город цветет и создан уникальный единый ансамбль градостроительства».