Ильхам Алиев напомнил и о торте Гитлера
«Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями», - заявил в своем выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе.
И.Алиев сказал, что Азербайджан обеспечил всю страну Советов топливом: «Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море», в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины с тем, чтобы они не достались врагу, то есть там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч».