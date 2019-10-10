Ильхам Алиев на саммите СНГ о «коктейле Молотова» и правлении НФА

В своем выступлении на саммите глав государств СНГ в узком составе президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил своим коллегам об уникальном изобретении азербайджанского академика Ю.Мамедалиева в годы Великой Отечественной войны: «Весом вклад в нашу общую победу представителей азербайджанской науки. Так, великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда.

На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые "Катюши" и другие вооружения, ставшие кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны.